Ferrante: “Il Torino si giocherà il tutto per tutto contro la Lazio”

FERRANTE TORINO LAZIO – L’ex calciatore del Torino Marco Ferrante ha parlato della situazione dei piemontesi ai microfoni di torinogranata.it.

LA SITUAZIONE – “Secondo me, indipendentemente da tutto, il Toro il suo campionato lo ha già vinto, però, essendo a un tiro di schioppo da un obiettivo che non era così vicino fino a qualche tempo fa, perché è in una posizione in classifica che gli permette di lottare per l’Europa, e quindi deve fare di tutto per andarci. Adesso avrà due partite abbordabili quella con il Sassuolo e poi quella con l’Empoli, anche se quest’ultima gara sarà molto difficile e molto combattuta perché il Torino vincendo manderebbe in serie B i toscani, e poi dovrà vedersela con la Lazio giocandosi il tutto per tutto forte di due vittorie e senza rimpiangere nulla se non dovesse andare bene con i biancocelesti. Anche perché a quel punto la Lazio potrebbe non aver più nulla da dover conquistare se avesse vinto la Coppa Italia e di conseguenza non avrebbe l’assillo di dover vincere per forza con il Torino. Ragionando come si sta facendo, se la Lazio dovesse vincere la Coppa Italia la partita più difficile per il Torino sarebbe quella con l’Empoli che potrebbe affrontare i granata dovendosi salvare avendo ancora qualche possibilità di riuscirci, mentre la partita con il Sassuolo dovrebbe essere meno complicata perché i neroverdi non hanno più nulla da chiedere al loro campionato e sono anche già salvi. Bisogna indubbiamente fare nove punti, anche se non è facile perché basta ricordare quando dopo le vittorie con Chievo e Frosinone il Torino perdette con il Bologna, questo per dire che nel calcio fare calcoli serve a poco o a niente, quindi, è meglio pensare step by step e a vincere con il Sassuolo che sulla carta essendo già salvo ha motivazioni molto diverse da quelle del Torino e poi dopo quella vittoria concentrarsi sulla trasferta ad Empoli e intanto si saprà il risultato della finale di Coppa Italia fra Atalanta a e Lazio e poi, dopo aver vinto con l’Empoli, si penserà all’ultima partita con la Lazio”.

FATTORE CAMPO – “Se il fattore campo può essere d’aiuto? Potrebbe, soprattutto, nella partita con la Lazio che, se dovesse vincere la Coppa Italia e di conseguenza festeggiare questo importante traguardo raggiunto, magari verrà a Torino con minori motivazioni perché non avrebbe l’assillo con il Toro di dover vincere a tutti i costi per andare in Europa perché già ci sarebbe di diritto. Abbiamo già visto che i festeggiamenti, che è giusto che ci siano, possono essere un boomerang come accaduto l’anno scorso al Napoli che dopo aver vinto con la Juventus perse con la Fiorentina e pareggiò con il Torino e disse addio alla possibilità di vincere lo scudetto. Il Torino non deve fare calcoli, ma vincere con il Sassuolo e con l’Empoli e poi si vedrà con la Lazio quale sarà il risultato utile da fare perché sono sicuro che Roma e Milan nove punti non li conquisteranno in queste ultime tre partite, ma se ci riuscissero allora tanto di cappello e sarebbe giusto che ad andare in Europa fossero loro”.