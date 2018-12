PAROLO FIFA 19 – Marco Parolo è fra gli obiettivi settimanali di FUT 19, versione online di FIFA. Parolo ha un valore complessivo di 84, superiore a quello di Leiva (83), e di un punto sotto quello di Milinkovic (85). Come assicurarsi Marco Parolo special UEFA? Segnare con calciatori italiani in 8 vittorie di Division Rivals in 7 giorni di tempo.