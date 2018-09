Fifa, è Deschamps il miglior allenatore 2018

DESCHAMPS MIGLIOR ALLENATORE – È Deschamps il miglior allenatore 2018: il premio è stato assegnato al ct della Francia dalla Fifa. Il tecnico, che con la Francia ha vinto il Mondiale, ha battuto il collega Dalic, ct della Croazia, e Zidane, ex allenatore del Real Madrid.

LE PAROLE DI DESCHAMPS – “Vorrei congratularmi con Zlatko e Zinedine che avrebbero meritato questo premio, voglio ringraziare il mio presidente che mi ha dato questa fiducia per lavorare con serenità, il ruolo di selezionatore è un ruolo importante ma sappiamo tutti che un allenatore non è niente senza i suoi giocatori, per questo voglio ringraziare i miei giocatori per avermi permesso di vincere questo trofeo oggi. Voglio condividere questo premio con il mio staff che è qui con me stasera. E voglio dedicare questo premio a mia moglie e a mio figlio che sono sempre al mio fianco”.