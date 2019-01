FIGC, Gravina: “L’arbitro non può sospendere una partita per cori razzisti”

FIGC INTERVISTA GRAVINA – Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti al termine dell’incontro alla Scuola Superiore di Polizia con il Ministro Salvini. Il numero uno del calcio si è soffermato sul tema del razzismo: queste le sue considerazioni.

RAZZISMO – “L’arbitro non ha alcuna discrezione, non è in grado di valutare i rischi collegati a una sospensione di gara come impatto sul mantenimento dell’ordine pubblico. Il provvedimento è chiaro”.