FIGC LEGA SERIE A – Si è raggiunta una parziale intesa tra la Lega Serie A e le parti federali ribelli (Dilettanti, Lega Pro, Aic e Aia) e in vista dell’assemblea elettiva Figc in programma per lunedì 22 ottobre. All’incontro queste, rappresentanti il 73%, hanno richiesto il termine del periodo del commissariamento e la votazione. Così la federazione presieduta da Miccichè, in un comunicato stampa, ha spiegato l’esito della riunione avvenuta questa mattina a Roma.

IL COMUNICATO STAMPA DELLA LEGA SERIE A – “I Presidenti di tutte e sette le componenti federali, si sono riuniti oggi a Roma per esaminare e condividere i temi collegati alla prossima Assemblea federale. Su alcuni punti programmatici, relativi a riforme fondamentali e non più rinviabili, si è già raggiunta una sostanziale unità di intenti. I lavori proseguiranno nei prossimi giorni con l’obbiettivo di raggiungere la più larga condivisione possibile su tutti i temi assembleari”.