CRONACA Frosinone-Lazio 0-1: il gol di Caicedo vale tre punti, biancocelesti sfiniti ma la difesa non tradisce (FOTO)

FROSINONE LAZIO – Alla Lazio è sufficiente il gol di Caicedo realizzato nel primo tempo per avere la meglio su un timido Frosinone. La squadra di Inzaghi, ancora stanca per le fatiche di coppa, si chiude in difesa per tutta la ripresa ma alla fine la strategia paga: tre punti pesanti portati a casa e la corsa Champions può proseguire.

Dallo Stadio Benito Stirpe

Michela Santoboni

Serie A TIM, 22° giornata

Stadio Benito Stirpe di Frosinone – Lunedì 4 febbraio 2019, ore 19:00 ARBITRO: Fabbri di Ravenna ASSISTENTI: Tasso, Santoro IV UOMO: Di Paolo VAR: Mazzoleni AVAR: Passeri

LE FORMAZIONI UFFICIALI

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Salamon, Capuano, Krajnc; Zampano, Chibsah, Viviani, Valzania, Beghetto; Ciano, Pinamonti. A disp: Iacobucci, Marcianò, Goldaniga, Molinaro, Verde, Paganini, Gori, Sammarco, Ciofani, Trotta. All: Baroni.

Indisponibili: Dionisi, Ariaudo, Bardi, Brighenti, Ghiglione.

Squalificati: Cassata.

Diffidati: Maiello, Chibsah.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Luis Alberto, Durmisi; Caicedo, Immobile. A disp: Proto, Guerrieri, Lulic, Berisha, Cataldi, Leiva, Romulo, Neto, Correa. All. Inzaghi.

Indisponibili: Luiz Felipe, Wallace.

Squalificati: Milinkovic.

Diffidati: Parolo, Immobile, Luis Alberto.

LA CRONACA DELLA PARTITA

IL SECONDO TEMPO

94′ – Triplice fischio: alla Lazio basta il gol di Caicedo per conquistare tre punti pesantissimi.

93′ – La Lazio si salva, dopo una serie di rimpalli in area la palla è sul fondo. Si ripartirà con un rinvio di Strakosha.

92′ – Fallo di Durmisi ingenuo: la punizione è una sorta di corner corto dalla sinistra di Strakosha.

90′ – 4 minuti di recupero.

86′ – Lulic non arriva al tap-in per un millimetro sul preciso cross dalla destra di Parolo.

85′ – Pinamonti si divora il gol del pareggio: che errore tutto solo davanti a Strakosha!

80′ – Ultimo cambio per il Frosinone: fuori Valzania, dentro Trotta.

80′ – Ammonito Strakosha per perdita di tempo.

79′ – Confusione in area di rigore della Lazio, Pinamonti gira verso la porta ma l’assistente alza la bandierina. Fuorigioco.

74′ – Doppio cambio per il Frosinone: entrano Ciofani e Sammarco per Krajnc e Viviani.

69 – Ci prova Radu dalla distanza. La palla rasoterra finisce di poco a lato.

66′ – Giallo anche per Ciano.

64′ – Luis Alberto si accascia a terra: problema all’adduttore per lui. Terzo cambio forzato: entra Lulic.

61′ – Giallo anche per Leiva, appena entrato.

58′ – Doppio cambio per Inzaghi: esce proprio Caicedo per Berisha, entra Leiva per Badelj.

57′ – Che occasione la Lazio! I biancocelesti ancora vicini al gol con Caicedo.

55′ – Parolo ha atterrato un avversario ed è stato fischiato fallo. Il Frosinone batterà un calcio piazzato.

45′ – Inizia il secondo tempo, nessun cambio per entrambe le compagini.

IL PRIMO TEMPO

45′ – Finisce il primo tempo. La Lazio conduce 1-0 grazie al gol di Caicedo.

45′ – Marusic, che occasione! Un traccio rovina la possibilità della Lazio di portarsi in vantaggio di due gol.

44′ – Ammonito anche Caicedo per un fallo a centrocampo.

36′ – GOOOOOOL! La Lazio va in vantaggio con Caicedo! Un missile sotto l’incrocio parte dal sinistro dell’attaccante!!!

31′ – Ci prova Immobile da fuori area, palla alta sopra la traversa.

29′ – Ammonito Parolo per fallo su Cisbah.

27′ – Non è rigore! Tolta anche l’ammonizione a Bastos.

26′ – Var, Fabbri cambia idea e si rivolge alla tecnologia.

25′ – Calcio di rigore per il Frosinone: Bastos trattiene Ciano a centro area, l’arbitro indica il dischetto e giallo per il difensore biancoceleste.

19′ – Marco Parolo mette in mezzo un cross davvero invitante, Sportiello la fa sua però.

15′ Andrea Pinamonti dal limite lascia partire un gran tiro di prima ma il pallone esce di un soffio sulla sinistra.

5′ – Felipe Caicedo aggancia un preciso passaggio sul limite dell’area e calcia forte sulla destra ma il portiere con un grandissimo intervento riesce a parare.

1′ – Al via il match! Lazio in maglia nera e celeste, Frosinone in completo giallo. Biancocelesti che attaccheranno da Curva Sud a Curva Nord.

IL PREGARA

AGGIORNAMENTO ORE 17.00 – Ci siamo, Lazionews.eu è al Benito Stirpe di Frosinone!