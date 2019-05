Fiorentina, Commisso: “Non posso dire niente, ma…”

FIORENTINA COMMISSO – Nella giornata di ieri dall’America è trapelata l’indiscrezione secondo cui il magnate italo-americano Rocco Commisso sarebbe vicino all’acquisizione della Fiorentina. Ecco le parole dell’imprenditore al Corriere Fiorentino.

LE DICHIARAZIONI – “Io nuovo proprietario della Fiorentina? Sapevo non avrei dovuto alzare la cornetta…Non posso dare nessuna conferma, né in positivo né in negativo. Non posso rispondere…. Ai fiorentini faccio intanto un in bocca al lupo per la gara di stasera, ho seguito tutto il campionato italiano. Conosco bene i colori viola e anche qualche vecchia gloria gigliata, come Hamrin e Batistuta… Sono più italiano di qualunque persona al mondo. Se tifo ancora Juve? Chiunque crescendo diventa tifoso, e lo sono ancora. Ma in particolar modo sostengo la Nazionale italiana: impazzisco quando gioca. Io in tribuna al “Franchi” per una prossima gara? Difficile, l’ultima partita della Fiorentina è oggi…E sul nuovo stadio non so, non conosco bene la vicenda. Diventare fiorentino? Sono l’unico di quelli che hanno comprato in Italia, che è nato in Italia. Io sono nato in Italia e poi venuto negli Stati Uniti“.