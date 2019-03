Fiorentina-Lazio, Cruciani: “Apprezzo Pioli. Biancocelesti in forma dopo il derby, ma ogni partita è a sé”

FIORENTINA LAZIO CRUCIANI – Ai microfoni di Radio Bruno Toscana, il conduttore radiofonico e noto tifoso laziale Giuseppe Cruciani ha parlato del prossimo impegno della Lazio contro la Fiorentina: ecco le sue dichiarazioni.

SULLA FIORENTINA – “La Fiorentina è una squadra temibile. Ha un attacco molto forte che produce tanti gol, mentre la difesa subisce tanto. In sintesi è una squadra capace di tutto. Pioli? In Italia si addossano troppo spesso tutte le responsabilità all’allenatore. Io vado controcorrente e dico che lo apprezzo anche perché ha un valore aggiunto: è un grande ascoltatore della mia trasmissione (ride, ndr). Lazio? È in forma, ha vinto il derby, ma ogni partita ha storia a sé e quindi domenica si resetterà tutto”.