FIORENTINA. Simeone: “Più forti rispetto allo scorso anno, ma anche la Lazio…”

FIORENTINA SIMEONE – La Serie A sta per cominciare, e la Fiorentina inizia a scaldare i motori tra novità ed ambizioni. A riassumere quelli che sono gli obiettivi del club viola è Giovanni Simeone, che in una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha spiegato: “Sulla carta noi siamo più forti rispetto a un anno fa. Ma anche Lazio, Milan, Atalanta e Torino sono cresciuti. L’Europa deve essere un obiettivo, non un’ossessione. Pjaca mi piace. È entrato bene nel gruppo. È allegro, parla italiano. Nell’uno contro uno è uno spettacolo. E con Federico abbiamo fatto passi avanti importanti nella conoscenza anche fuori dal campo. Siamo un bel tridente. Io punto a 15 gol”.