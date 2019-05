Formello: differenziato per Milinkovic, assente Immobile. Coppa Italia, la Lazio presenta la maglia per la finale. E sul mercato…

NEWS DELLA GIORNATA – Sale la febbre da finale in casa Lazio. In attesa del prossimo 15 maggio, la società biancoceleste ha svelato le maglie con cui gli uomini di Inzaghi scenderanno in campo in occasione del match di Coppa Italia contro l‘Atalanta. Canigiani intanto annuncia: “Sono stati venduti 45 mila biglietti”, per un totale – al momento – di due milioni di euro di incasso.

CAGLIARI – Prima dell’importante gara però, c’è il Cagliari. Oggi la squadra rossoblù è scesa in campo per preparare la sfida contro i biancocelesti, che dal canto loro si sono ritrovati a Formello: assente Immobile, che potrebbe non esserci sabato. Differenziato per Milinkovic, per cui si prevede una lenta guarigione.

CALCIOMERCATO – Se il campionato sta per terminare, è già tempo di calciomercato. Secondo voci inglesi Adekanye avrebbe svolto le visite mediche con la Lazio, che nel frattempo segue un giovane talento del Reims. E se per la difesa è stato proposto un ex Inter, a centrocampo cresce la suggestione Nandez. Anche per la panchina iniziano a spuntare i nomi per il dopo-Inzaghi.

IL RESTO DELLE NEWS – Champions, Strakosha e Leiva celebrano l’impresa del Liverpool contro il Barcellona: Lazio 40esima nella classifica delle più vincenti di tutti i tempi. Bilancio solido per la società biancoceleste, ma senza Europa la situazione potrebbe cambiare. L’ex Biava compie 42 anni, mentre l’ex Pellegrini dice la sua sulla finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Bologna, pronto il ricorso per la squalifica di Dijks: potrebbe giocare contro la Lazio.

Alessandra Marcelli