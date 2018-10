LAZIONEWS.EU E’ A FRANCOFORTE: gli scatti in giro per la città, aspettando Eintracht-Lazio (FOTO)

QUI FRANCOFORTE – Francoforte sul Meno, in tedesco Frankfurt am Main, è la quinta città tedesca per numero di abitanti. Situata sul fiume Meno, è il centro finanziario della Germania e uno dei principali in Europa. Qui hanno sede la Banca centrale europea, la Banca Federale Tedesca e la Borsa di Francoforte. La città è anche soprannominata “Bankfurt”, “Mainhattan” (gioco di parole tra Main, il fiume Meno, e Manhattan, cuore finanziario di New York) o “Big Äppel” (altro riferimento a New York, dove l’Äppelwoi è anche un tipico prodotto locale).

Da Francoforte

Michela Santoboni

ROMERBERG – Il Römerberg è la piazza principale di Francoforte e uno dei suoi simboli più conosciuti, dominato dal Römer, da oltre 600 anni il municipio della città. Nel XVI secolo la piazza aveva la fama della più bella del Sacro Romano Impero della Nazione Tedesca.

MAIN TOWER – La Main Tower è un grattacielo situato a Francoforte sul Meno, il suo nome deriva da quello del fiume che bagna la città. Alto 200 metri, il tetto del grattacielo è sormontato da una torre per comunicazioni di 40 m. La Main Tower fu costruita tra il 1996 e il 1999 e ospita, tra gli altri, gli uffici della Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), la branca tedesca di Merrill Lynch e gli studi televisivi Hessischer Rundfunk.

LO STADIO – Il Waldstadion, oggi Commerzbank Arena , è lo stadio da calcio principale di Francoforte sul Meno, in Germania, ed è sede degli incontri delle squadre Eintracht Frankfurt e precedentemente Frankfurt Galaxy (football americano, NFL Europe). Si tratta di uno dei dodici stadi che hanno ospitato i Mondiali di calcio Germania 2006 durante i quali è stato ribattezzato “FIFA WM Stadion Frankfurt”.