Frosinone-Lazio, Romulo non ci sarà: visite non completate

ROMULO FROSINONE LAZIO VISITE – Romulo dovrà aspettare prima di scendere in campo per la prima volta con la maglia biancoceleste. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, infatti, l’ex Genoa potrebbe non essere convocato per Frosinone, non avendo completato le visite mediche nella giornata di ieri. Ok per i controlli radiologici, ma mercoledì dovrebbero essere svolti i controlli cardiologici necessari per l’idoneità sportiva.