Frosinone, Nesta primo nome per la panchina

FROSINONE NESTA – Il Frosinone, dopo la retrocessione in Serie B, è in cerca di un nuovo allenatore. Come riporta gianlucadimarzio.com, il primo nome del club ciociaro al momento è quello di Alessandro Nesta. L’ex bandiera biancoceleste al momento è favorito su Fabio Grosso: nelle prossime ore ci saranno ancora contatti tra le due parti per giungere ad un accordo, già domani potrebbe arrivare la decisione definitiva.