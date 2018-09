Funerali Facco, oggi l’ultimo saluto: presenti molti ex compagni (FOTO)

FUNERALI FACCO LAZIO – Sono iniziati alle ore 16, presso la Chiesa Cristo Re di Roma, i funerali di Mario Facco, ex gloria della Lazio spentosi lo scorso venerdì all’età di 72 anni. Moltissimi ex giocatori biancocelesti e compagni di squadra hanno presidiato all’ultimo saluto al calciatore: da Wilson, Sulfaro, Petrelli, Giordano, Oddi, Nanni e Morrone fino a Bergodi, Piscedda, Di Chiara, Marronaro e Orsi. Inoltre anche l’ex presidente Buccioni, Giorgio Sandri, Mino Caprio, Toni Malco e il figlio di Felice Pulici Gabriele. Per la società di Formello è presente il team manager Maurizio Manzini, mentre il presidente Lotito ha donato una corona di fiori. Ieri sera il ricordo allo Stadio Olimpico prima dell’inizio della partita. Di seguito alcuni scatti all’uscita della Chiesa Cristo Re.