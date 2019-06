Funerali Nello Governato: presenti tanti volti del mondo lazio (FOTO)

FUNERALI NELLO GOVERNATO – Alle 10:30 presso la parrocchia Beata Vergine Maria Immacolata in via Cassia 1286, si terranno i funerali di Nello Governato Hanno raggiunto il luogo molti volti appartenenti al mondo Lazio, per dare l’ultimo saluto all’ex ds. Tra i tanti: Zoff, Morrone, Oddi, Sulfaro, la famiglia Gilardoni, Pancaro, Gabriella Grassi e Massimo Cragnotti, Paolo Negro, Terraneo e Manzini. Presente anche una corona di fiori, fatta recapitare dall’attuale presidente biancoceleste Claudio Lotito.