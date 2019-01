Galeazzi: “Sotto lo stesso cielo, sotto la stessa bandiera: forza Lazio sempre!” E sullo scudetto del 2000…

GALEAZZI LAZIO – Giampiero Galeazzi non ha mai nascosto la sua passione per la Lazio. L’ormai ex commentatore sportivo, in un’intervista rilasciata a Domenica In ha ribadito la sua fede per i colori biancocelesti: “Sotto lo stesso cielo, sotto la stessa bandiera: forza Lazio sempre!”. L’ex conduttore di 90° minuto ha inoltre raccontato dello scudetto del 2000, in cui abbandonò la telecronaca di una partita di tennis per recarsi allo stadio Olimpico.

“Stavo facendo la telecronaca di un match di tennis al Foro Italico e sentii della sospensione di Perugia-Juventus a causa di un fantozziano diluvio. Quando seppi della rete di Calori, mollai tutto e andai all’Olimpico. Mancava mezz’ora alla fine, avrei dovuto seguire un match di tennis tra due spagnoli: per poco non mi licenziarono ma la Lazio aveva appena vinto il suo secondo scudetto“.