Garlaschelli: “Con la Juve a viso aperto. Giusto schierare tutti gli uomini migliori”

GARLASCHELLI – L’ex Garlaschelli è intervenuto ai microfoni del canale telematico biancoceleste per parlare della prossima sfida della Lazio con la Juventus.

MODULO – “Sono d’accordo con la scelta di utilizzare il modulo con tutti gli uomini di qualità contemporaneamente in campo in occasione della gara di domenica prossima contro la Juventus, i bianconeri sono forti, preferisco giocarmi la sfida a viso aperto. Le assenza difensive pesano, è un match importante, il team di Allegri è favorito. Staremo a vedere l’atteggiamento e la voglia che metteranno in campo dai biancocelesti. La Lazio gioca in casa, deve fare la sua partita. Se dovesse perdere, non accadrebbe nulla di grave ma bisognerà scendere in campo con la mentalità vincente.

Parolo a destra è una prova, nel calcio può starci, non l’ho mai visto agire da esterno, vedremo cosa succederà”.

JUVENTUS – “Nella Juventus chi gioca è indifferente, è una squadra che è difficile da affrontare, è fortissima, cinica e concreta”.

NAPOLI LAZIO – “Bisogna migliorare qualcosa, a Napoli Inzaghi ha schierato sicuramente la formazione migliore, però non riesco a capire perché, dopo un determinato episodio durante una partita, la squadra cambia a livello mentale. Bisogna compiere quel passo in più per migliorare l’atteggiamento”.