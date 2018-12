Garlini: “Lazio da Champions. Milinkovic e Luis Alberto sono tornati”

GARLINI – L’ex biancoceleste Garlini ha parlato ai microfoni del canale telematico del club. Queste le sue parole.

CHAMPIONS LEAGUE – “Mi auguro che la Lazio arrivi in Champions League, ho visto una squadra propositiva. Mi auguro che Milinkovic continui con la crescita vista nelle ultime partite e che Immobile torni a segnare con regolarità. Sono molto fiducioso per il prosieguo della stagione, la Lazio deve entrare in campo convinta dei propri mezzi e delle proprie potenzialità. Bisogna sempre scendere in campo con la giusta voglia e cattiveria di raggiungere la vittoria ed i tre punti”.

INZAGHI – “Inzaghi deve riuscire a tirare fuori il meglio dai suoi, in questo momento lo sta facendo. Se riuscisse a trovare i sincronismi giusti, i biancocelesti possono dare fastidio a chiunque”.

LEIVA, MILINKOVIC E LUIS ALBERTO – “Con il ritorno di Leiva sicuramente qualcosa sta cambiando. Era ora che Milinkovic e Luis Alberto tornassero ai livelli che gli competono, anche loro hanno una voglia matta di andare in Champions, si hanno tutte le possibilità e si dovrà dare il meglio. Sono convinto che i biancocelesti hanno tutte le carte in regole per accedere all’ultimo posto valido per la Champions League”.

SINGOLI – “Bisogna giocare nel giusto modo rispetto agli avversari che si hanno di fronte. Spetta all’allenatore trovare gli uomini e il gioco adatto per affrontare le partite nel migliore dei modi. La Lazio sulle palle inattive sfrutta la fisicità dei suoi difensori. Marusic è un giocatore che sta facendo molto bene, ma ci sono anche altri elementi che stanno rendendo al massimo, per questo dico che vedo una squadra in netta crescita. Luiz Felipe merita di giocare titolare, in quanto ha voglia di aiutare la squadra sia in fase offensiva che difensiva. Luis Alberto e Correa stanno dimostrando di poter giocare insieme, le loro prestazioni sono sempre positive. Milinkovic è più sereno, i gol l’hanno sbloccato, è uscito dal suo momento di difficoltà iniziale”.