Gascoigne, la nuova vita: dal golf alla pesca, l’alcolismo è superato

GASCOIGNE NUOVA VITA – Paul Gascoigne cambia (di nuovo) vita. Dopo anni in cui Gazza ha lottato contro l’alcol, ora ce l’ha fatta, grazie all’amore della sua famiglia e degli hobby. E proprio alcuni di loro, come la pesca o il golf, lo hanno aiutato a superare le difficoltà: oggi l’ex biancoceleste torna a sorridere, lui che di quel “non mollare mai” ne ha fatto un inno alla vita.

Got to love the weather right now in the UK 🇬🇧 enjoy your weekend love Gazza xxxx pic.twitter.com/u8pyqQVfO5

— Paul Gascoigne (@Paul_Gascoigne8) August 4, 2018