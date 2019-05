Gattuso: “Ho voglia di allenare, sono in attesa che un club mi scelga”

GATTUSO – Il nome di Gennaro Gattuso negli ultimi giorni è cresciuto sempre più nella lista dei papabili candidati a sostituire Inzaghi in caso di addio. Queste le parole del tecnico calabrese, intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

CLUB – “La voglia c’è, come ho già detto una settimana fa. Siamo un gruppo di lavoro e le decisioni le devo condividere. In questo momento la nostra idea è proseguire e continuare a fare quanto fatto negli ultimi anni. È necessario però che un club ci scelga, non siamo solo noi a dover decidere”.