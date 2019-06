Gattuso, tentazione estero. In Italia sondaggi della Samp e della Roma, e la Lazio…

CALCIOMERCATO MILAN GATTUSO – Dopo l’addio al Milan, che ne sarà di Gennaro Gattuso? L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha provato ad ipotizzare il futuro di Ringhio che, al momento, non avrebbe offerte concrete sul mercato.

LA SITUAZIONE – Se l’ex rossonero continua a circolare in orbita Lazio, secondo il quotidiano sportivo un’offerta concreta al momento in mano non ce l’ha. L’orientamento di massima sarebbe privilegiare la pista estera, con la Spagna in cima alla lista delle preferenze. In Serie A ci sarebbe stato un sondaggio della Roma ed uno della Sampdoria, mentre la pista biancoceleste sarebbe percorribile solo con un eventuale scambio con Inzaghi. Occhio alla Fiorentina: Montella ha altri due anni di contratto, ma l’imminente cambio di proprietà fra i Della Valle e Commisso potrebbe ribaltare gli scenari.