Germoni, parla l’agente: “L’affare col Novara è congelato. Ora valutiamo opzioni”

MERCATO GERMONI CARAVELLO – Era tutto pronto per Germoni al Novara, poi tutto è saltato. Per fare luce su quanto successo Danilo Caravello, agente del ragazzo, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: queste le sue dichiarazioni.

LE DICHIARAZIONI – “L’affare con il Novara è congelato. Tutti i documenti erano praticamente fatti. C’erano degli impegni da galantuomini con il Novara, che ci ha espresso la voglia di tenere il giocatore anche in Serie C. Valutiamo tutte le opzioni, può essere appetibile anche all’estero.”

SU MILINKOVIC – “Il presidente Lotito è sempre stato abbastanza chiaro, servivano oltre 100 milioni. In questo momento col mercato in Italia chiuso Milinkovic non partirà, al massimo si muoverà il prossimo anno. Penso che ci sarà il rinnovo di contratto”.