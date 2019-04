Giacomazzi (Entourage Correa): “È bello che un club come il Napoli sia interessato al giocatore”

GIACOMAZZI CORREA – Joaquin Correa è sicuramente uno dei giocatori più importanti nella rosa della Lazio. Guillermo Giacomazzi, che fa parte dell’entourage del’argentino, ha parlato così di un possibile interessamento del Napoli per il “tucu”. Queste le sue parole rilasciate a Radio Marte.

CORREA NAPOLI– “Che ci sia un club come il Napoli interessato a lui è una cosa bellissima per il ragazzo perché il Napoli è una squadra importante, tra le più importanti d’Italia. E’ ancora presto per parlare di mercato perchè mancano ancora tante partite da qui alla fine del campionato.