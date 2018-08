MARIENFELD, giorno 1. Inzaghi cura la fase offensiva, posticipata la cena (FOTO e VIDEO)

MARIENFELD GIORNO 1 ALLENAMENTO – E’ tutto pronto per il primo allenamento della Lazio. La squadra è arrivata alle 14.30 all’Hotel-Residence Klosterpforte e nel pomeriggio sosterrà il primo allenamento in terra teutonica. La sessione pomeridiana è prevista per le ore 18. Rispetto al gruppo di Auronzo, sarà assente Sprocati, mentre ci sarà il neo arrivato Djavan Anderson.

Da Marienfeld

Arianna Botticelli

AGGIORNAMENTO ORE 20.00 – Si conclude l’allenamento del primo pomeriggio a Marienfeld. Inzaghi ha deciso di posticipare la cena per concludere al meglio il lavoro.

AGGIORNAMENTO ORE 19.34 – Partitella a campo ridotto, arancioni contro blu: si gioca 9 contro 9. Arancioni: Tra gli arancioni Inzaghi schiera: Adamonis, Jordao, Milinkovic, Patric, Marusic, Bastos, Neto, Correa, Luis Alberto. Tra i blu: Caceres, Durmisi, Cataldi, Anderson, Badelj, Luiz Felipe, Immobile, Rossi, Proto. Riposano i titolari scesi in campo ieri contro L’Arsenal.

AGGIORNAMENTO ORE 19.13 – Termina la fase tattica. Inzaghi concede qualche istante di riposo. La squadra intanto svolge ripetute a metà campo, agli ordini del prof. Ripert.

AGGIORNAMENTO ORE 19.00 – Seconda parte di fase offensiva conclusa, stesso esercizio di prima. A breve i ragazzi di Inzaghi si cimenteranno nella classica partitella di fine allenamento.

AGGIORNAMENTO ORE 18.50 – Inizia fase con tre gratinati: blu arancioni verdi, con l’obiettivo che resta immutato: fare gol. Vincono i verdi, “capitanati” da Immobile.

AGGIORNAMENTO ORE 18.44 – Inzaghi sta spingendo affinché la squadra dialoghi meglio con gli attaccanti, facendo meno passaggi ma più precisi.

AGGIORNAMENTO ORE 18.30 – Si lavora sulla fase offensiva: le squadre in campo per la partitella sono distinte in Blu: Wallace, Acerbi, Leiva, Radu, Basta, Parolo, Lulic, Caicedo, Neto, Murgia, Patric, Anderson, Jordao, Luis Alberto. Verdi: Caceres, Immobile, Milinkovic, Correa, Durmisi, Luiz Felipe, Badelj, Bastos e Marusic.

AGGIORNAMENTO ORE 18.15 – Finisce la parte di allenamento sui tappetini, Inzaghi distribuisce i fratini. Inizia un circuito diviso in gruppi: ci sono 25 giocatori con Inzaghi, Berisha a parte e 4 portieri con Grigioni. Inzaghi richiama la squadra finito il circuito. Squadra divisa in due gruppi verdi e blu, l’obiettivo è fare gol.

AGGIORNAMENTO ORE 18.08 – Inzaghi molto attento segue uno ad uno i giocatori anche quando fanno semplice stretching, c’è anche il preparatore Fabio Ripert.

AGGIORNAMENTO ORE 18.02 – Campo due per la squadra: presenti sul terreno di gioco Basta, Caceres, Murgia con fasciatura alla mano sinistra, Leiva, Cataldi, Badelj, Basta, Caceres, Wallace, Parolo Anderson, Durmisi, Neto, Patric, Luis Alberto, Lulic, immobile, Radu, Acerbi, Marusic e Luiz Felipe. Berisha a parte, c’è anche Milinkovic. Il ds Tare assiste all’allenamento della squadra.

AGGIORNAMENTO ORE 18.00 – I portieri hanno appena iniziato nel campo uno con il preparatore, c’è anche Adamonis. Sul campo uno anche Berisha che svolge lavoro differenziato con Bianchini. Mister Inzaghi chiama tutti a raccolta: 15 minuti di allenamento per scaricare muscoli, tutti a terra sui tappetini.