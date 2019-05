GIUDICE SPORTIVO, Correa e Caicedo entrano in diffida, Ionita salta la Lazio

GIUDICE SPORTIVO – Il Giudice Sportivo, dott. Gerardo Mastandrea, ha ufficializzato sanzioni ed ammende in merito all’ultima giornata di Serie A. Nessuna squalifica in casa biancoceleste ma un dato da sottolineare. Caicedo e Correa, ammoniti durante l’ultimo match contro l’Atalanta, hanno ricevuto entrambi il loro quarto cartellino giallo stagionale: in questo modo entrambi gli attaccanti sono entrati in diffida. Alla prossima sanzione scatterà la squalifica. Ratificate, infine, le ammonizione ai danni di Lucas Leiva(sesta sanzione) e Bastos (terza).

QUI CAGLIARI – Squalifica che, invece, è diventata ufficiale per Ionita: il centrocampista del Cagliari è stato sanzionato con due giornate per aver rivolto all’arbitro espressioni ingiuriose nel corso dell’ultimo match contro il Napoli. Il moldavo salterà quindi la prossima partita contro la Lazio. Squalificato anche l’allenatore dei sardi, Rolando Maran, con ammenda di 5 mila euro, per le espressioni ingiuriose e l’atteggiamento irrispettoso mostrato nei confronti dell’arbitro.