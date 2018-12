GIUDICE SPORTIVO, Immobile entra in diffida

GIUDICE SPORTIVO – Terminata la 17 giornata di serie A, il giudice sportivo ha ufficializzato le sanzioni e le squalifiche in vista del prossimo turno. In casa Lazio nessun squalificato in vista della sfida contro il Bologna, stessa situazione anche per gli emiliani. Entra in diffida Ciro Immobile dopo il quarto cartellino stagionale rimediato nel match contro il Cagliari.