Statuto, il cantante Oscar: “La Lazio merita la Champions. Fieri della nostra canzone per Gabriele Sandri”

TORINO LAZIO STATO – Da sempre conosciuti come una delle band italiane più vicine al mondo calcistico, gli Statuto non hanno mai nascosto la loro fede per il Torino. Il gruppo proveniente dal capoluogo piemontese si è strettamente legato alla Lazio, da quando nel 2010 scrisse la canzone “È già domenica” in memoria di Gabriele Sandri. Dopo la sconfitta contro la Lazio il cantante del Gruppo Oscar Giammarinaro ha parlato – tramite i microfoni di Radio Incontro Olympia – della partita di domenica sera, facendo i complimenti alla squadra di Inzaghi. Ecco le sue dichiarazioni:

TORINO-LAZIO – “Una gara facile da commentare, il risultato è stato anche clemente nei confronti del Toro. La squadra di Inzaghi è stata superiore, noi non siamo esistiti proprio, a parte il portiere che ha salvato più volte il risultato. La Lazio ha confermato quanto fatto vedere in stagione, merita sicuramente di andare in Champions. Purtroppo il Toro di adesso invece è una squadra mediocre. Ma ormai non critico più Cairo, tanto bastano due risultati positivi e la contestazione finisce…”.

È GIÀ DOMENICA – “Siamo fieri, è la nostra canzone più bella, nata dal cuore, in modo sensibile e corretto per la famiglia Sandri. Gli avevamo dedicato il nostro disco per i 25 anni di attività, mi ha scritto una lettera la mamma di Gabriele, in quelle parole traspariva un dolore infinito per il figlio, ma non c’era odio o voglia di vendetta. Abbiamo spedito la registrazione alla famiglia Sandri ed è piaciuta molto. I diritti d’autore della canzone li devolviamo alla fondazione che porta il nome di Gabriele stesso. Un gruppo che vive il tifo ultras in modo credibile come il nostro era giusto scrivesse una canzone per Gabriele Sandri”.