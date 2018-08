Hellmann, membro CDA dell’Eintracht: “Lazio top team, poche squadre giocano così”

GIRONI EUROPA LEAGUE – Non solo il Marsiglia per la Lazio: i biancocelesti incontreranno un’altra squadra interessante, l’Eintracht Francoforte. Ai microfoni di TWW è intervenuto Axel Hellmann, membro del Consiglio d’Amministrazione della squadra tedesca.

HELLMANN SUL GIRONE – “Un gruppo duro, uno dei più duri della competizione. L’OM è arrivato in finale lo scorso anno, la Lazio ha giocato 7 volte in Europa negli ultimi 10 anni. Sarà durissima, ma ci aspettiamo di giocare ad un ottimo livello e affrontare certe squadra sarà una cosa fantastica per noi. Noi abbiamo una buona qualità nella rosa, anche se serve tempo per creare una grande squadra. Credo che in 6-7 partite saremo al massimo. La Lazio è un top team, una squadra molto offensiva con ottimi attaccanti. Poche squadre giocano bene come la Lazio in questa competizione. Rebic è n grande calciatore che ha giocato un’ottima stagione e un ottimo mondiale, può migliorare ancora e avrà un ruolo fondamentale nelle partite contro la Lazio”.