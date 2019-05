I edizione della South Francigena Marathon, Paolo Falsini: “Un evento incredibile che ha coinvolto più di 1200 persone: vi aspettiamo nel 2020!”

SOUTH FRANCIGENA MARATHON INTERVISTA ESCLUSIVA FALSINI – Una maratona di 42 km sulla via Francigena del Sud da percorrere solo ed esclusivamente camminando, un evento non agonistico ma dai caratteri ludici e motori. Si può descrivere così l’attività che, lo scorso 28 aprile, ha radunato più di 1200 persone in occasione della Prima Edizione della South Francigena Marathon. L’iniziativa, promossa dall’Italian Walking Tour, ha riscosso un successo enorme, coinvolgendo 8 Comuni, 2 Parchi Regionali ed il Parco Archeologico dell’Appia Antica, oltre ai tanti volontari dislocati su tutto il percorso: partenza da Velletri, arrivo al Mausoleo di Cecilia Metella, a Roma. 42 km di emozioni che la redazione di Lazionews.eu ha voluto farsi raccontare in esclusiva dal Presidente dell’Italian Walking Tour, il dott. Paolo Falsini.

Presidente, come nasce e di cosa si occupa l’Italian Walking Tour?

“E’ un’associazione sportiva dilettantistica e ci occupiamo di Nordic Walking, ovvero la camminata naturale con l’ausilio dei bastoncini. E’ una derivazione dello sci di fondo, percorso su strada o sentiero. In origine tutto è nato per permettere agli atleti dello sci di fondo di allenarsi nel periodo estivo, in assenza di neve. La tecnica è la stessa, ma adattata ad una superficie diversa”.

Qualche giorno fa, il 28 aprile per l’esattezza, abbiamo assistito alla prima edizione della South Francigena Marathon: che evento è stato?

“Un evento fantastico. Quest’anno abbiamo dato vita alla Prima Edizione della South Francigena Marathon, una camminata a sud di Roma attraversando le splendide località della via Francigena. Partenza da Velletri, arrivo 42 km dopo al Mausoleo di Cecilia Metella. I camminatori hanno percorso strade meravigliose, passando attraverso il Parco Regionale dei Castelli Romani, il Parco Regionale dell’Appia Antica e il Parco Archeologico dell’Appia Antica e ben otto Comuni: Velletri, Nemi, Rocca di Papa, Albano, Castel Gandolfo, Marino, Ciampino e Roma”.

Un percorso comune per tutti?

“In realtà sono stati determinati tre percorsi di lunghezza differente: 12, 22 e 42 km. Un unico itinerario ma con due partenze e arrivi separati proprio per permettere ai partecipanti di scegliere il tragitto più consono alle loro caratteristiche. La tappa di 12 km era tra Nemi e Castel Gandolfo, quella di 22 da Velletri a Castel Gandolfo e da Velletri a Roma la completa”.

Chi ha partecipato alla corsa?

“Camminatori di tutte le età, dai bambini fino agli anziani. Il bimbo più giovane che abbiamo registrato ha 18 mesi: il papà lo ha portato con sé per tutto il tragitto da Nemi a Castel Gandolfo, con l’ausilio di un marsupio. C’è stata tanta partecipazione di persone oltre i 70 anni. E’ stata una corsa non agonistica, un’attività ludico motoria aperta a tutti e non competitiva, quindi senza cronometraggio. Ognuno seguiva il suo cammino a piede libero, è stato entusiasmante vedere 1200 persone attraversare il territorio dei Castelli Romani”.

Un’iniziativa sociale che fa bene anche alla salute: quali possono essere i vantaggi di una camminata immersi nella natura e in compagnia?

“Quando si parla di cammino dobbiamo entrare nell’idea che siamo nell’ambito di un’attività fisica fondamentale al pari di altre discipline sportive più affermate. Può essere utile per tutte le età e inoltre, nella South Francigena Marathon abbiamo inserito un evento nell’evento. Abbiamo infatti coinvolto le associazioni di Parkinson. Le persone affette da questo morbo hanno camminato con noi, alcuni hanno percorso sino a 12 km, altri si sono aggregati negli ultimi 4km della via Appia, arrivando al traguardo del Mausoleo di Cecilia Metella insieme a tutti gli altri. E’ stato incredibile coinvolgerli: un grande ed unico sorriso che ha contagiato migliaia di persone”.

Ci sarà una seconda edizione della South Francigena Marathon? I nostri lettori dove possono trovare informazioni su questa coinvolgente attività?

“Assolutamente sì, la seconda edizione avverrà nel 2020 e vi aspettiamo numerosi. Per tutte le informazioni a riguardo potete venire a trovarci sul nostro sito, www.italianwalkingtour.com oltre alla nostra pagina Facebook (South Francigena Marathon). Questa è stata la prima edizione, miglioreremo sicuramente l’offerta nei prossimi anni. L’itinerario sarà lo stesso, trattandosi della via Francigena del Sud. Arricchiremo il tutto, cercando di coinvolgere le persone di ogni età. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i volontari che ci hanno aiutato e la coo-organizzatrice della maratona, la signora Isabella De Santis”.

Intervista a cura di Marco Barbaliscia