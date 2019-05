Il Brescia torna in Serie A dopo 8 anni: battuto l’Ascoli, al via la festa in città

BRESCIA PROMOZIONE – Il Brescia è promosso in Serie A! Le Rondinelle tornano nel massimo campionato a 8 anni dall’ultima volta. Dopo la retrocessione nella stagione 2004-05, la società ha vissuto un lungo periodo nella serie cadetta e adesso rivede finalmente la luce. Il Brescia è matematicamente in Serie A, con due giornate di anticipo: decisiva, in tal senso, è stata la vittoria riportata quest’oggi in casa contro l’Ascoli per 1 a 0. Gol promozione realizzato da Daniele Dessena, arrivato a gennaio in Lombardia. Grande festa, dunque, nella cittadina: portati in trionfo il presidente, Massimo Cellino e l’allenatore Eugenio Corini. Bel calcio, tanti gol e un risultato che la piazza aspettava da otto lunghi anni. Alfredo Donnarumma, capocannoniere della squadra, a fine partite parla di orgoglio: “Sono arrivato qui e ho trovato una piazza delusa e ora sono felice di questo risultato. Adesso voglio godermi questo momento“.