Il doppio ex Zauri: “Immobile unico, gara aperta contro la Samp. Ma la Lazio…”

ZAURI LAZIO DOPPIO EX – Il doppio ex Luciano Zauri ha voluto parlare della sfida di stasera contro la Sampdoria. A La Gazzetta dello Sport, l’ex capitano biancoceleste ha parlato così della gara: “Sarà una bella partita, aperta sicuramente a qualsiasi risultato. La Lazio vorrà assolutamente la vittoria per rasserenarsi dopo qualche successo mancato di recente. Entrambe le squadre cercheranno di imporre il proprio gioco. Per la Sampdoria non sarà facile affrontare la Lazio e il suo calcio d’attacco. Anche se quest’anno la formazione di Inzaghi sta risentendo del ritardo di condizione di Luis Aberto e Milinkovic. Occhio a Immobile, che ritengo unico per le sue qualità. Non solo bomber, ma anche sempre pronto a dare una mano ai compagni”.