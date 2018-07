Il saluto di Miceli: “Grazie Lazio per questi 9 anni insieme”

Dopo 9 anni in biancoceleste oggi inizio un nuovo capitolo della mia Vita calcistica, ringrazio la SS Lazio per questi anni importanti di crescita e ringrazio la mia nuova Società Feralpisalò per avermi reso un calciatore professionista, ripagherò della fiducia data come ho sempre fatto dando il massimo sul campo con testa e cuore. #MaiAccontentarsi ♥️⚽. #Repost @feralpisalo with @get_repost ・・・ ⚠ UFFICIALE: Alessio Miceli è verdeblu! ⚠ Il centrocampista, ex capitano della #Primavera della @official_sslazio, ha firmato un triennale ✅ #Feralpisalò #LeonidelGarda #instalike #instagood #like4like #like4follow #football #biglike #soccer #calcio #calciomercato

