Immobile e Milinkovic vicini al rinnovo, l’agente di Ramires lo allontana dalla Lazio. Abbonati vicino ai 15mila

NEWS DELLA GIORNATA – Giovedì 2 agosto, il caldo fuori dalla norma dei giorni scorsi sta passando con l’arrivo dei primi temporali estivi che hanno riportato la situazione meteo alla normalità. Calda è stata la giornata anche per quanto riguarda il mondo Lazio con tante notizie da appuntarsi e da rivedere.

CALCIOMERCATO – No acquisti, no cessioni ma rinnovi. Oggi si è parlato principalmente dei sempre più vicini rinnovi di Immobile e Milinkovic-Savic. A entrambi i calciatori la dirigenza biancoceleste ha infatti promesso un cospicuo aumento di ingaggio dopo le brillanti stagioni passate. Sul fronte acquisti arrivano le dichiarazioni dell’agente di Ramires che allontana in modo netto il suo assistito dalla Lazio. L’innesto che cerca la Lazio ce lo potrebbe avere già in casa. Si perchè Alessandro Rossi sta conquistando sempre più, giorno dopo giorno, mister Inzaghi. Retroscena Correa, il Siviglia avrà il 15% sulla futura (qualora ci sarà) vendita dell’attaccante. In difesa l‘Inter ha offerto Jao Mario alla Lazio. Notizia curiosa per l’Under 17 che ha aggregato tra le sue fila il figlio di Angelo Peruzzi.

ABBONAMENTI – Grande soddisfazione sul fronte abbonamenti. Le tessere fatte fino ad ora sfiorano le 15mila unità. Si punta decisi ora a quota venti mila.

FORMELLO – Oggi i ragazzi di Inzaghi si sono allenati alle 9:00 e alle 18:00. Dal centro sportivo biancocelesti arrivano notizie anche sugli assenti di questi giorni, ovvero Immobile, Berisha, Strakosha e Marusic direttamente dalla voce del dottor Rodia.

BARI – Dopo l’acquisizione da parte di De Laurentis arrivano le dichiarazioni del principale sconfitto, Claudio Lotito, che parla di una scelta politica da parte del Sindaco della città pugliese.