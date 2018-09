Immobile-Luis Alberto-Milinkovic: Lazio, quanto pesa il tridente

LAZIO MODULO 3-5-2 – Due sconfitte ed una vittoria in tre gare, con solo due reti a firma di Immobile e Luis Alberto. All’appello manca Milinkovic, a cui una rete è stata annullata contro il Frosinone. Sembra poco per quello che lo scorso anno è stato il miglior attacco della Serie A, eppure non lo è. Come sottolinea il Corriere dello Sport, non esiste Lazio senza loro tre davanti, capaci di trascinare e condizionare il rendimento dell’intera squadra.

LO SCORSO ANNO – Nello scorso campionato Immobile, Luis Alberto e Milinkovic hanno confezionato ben 71 reti tra gol ed assist, pari all’80% dell’intero fatturato offensivo. I numeri parlano chiaro e fanno intendere come la squadra dipenda da loro: Inzaghi li aspetta al top della forma.

A.M.