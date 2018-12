Immobile mastica amaro: Ciro sempre più nella storia, ma non basta

LAZIO SAMPDORIA IMMOBILE – L’uomo della partita di ieri all’Olimpico è deluso e amareggiato. Ciro Immobile infatti a fine gara è sceso di corsa negli spogliatoi: la sua brillante prestazione non è bastata per portare a casa la vittoria. L’attaccante biancoceleste è apparso visibilmente scoraggiato, e nemmeno la classifica marcatori che lo ha portato a raggiungere CR7 e Piatek, sembra dargli conforto. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, anche gli ennesimi record messi a segno (sesto giocatore più prolifico di sempre insieme a Puccinelli e quarto nella classifica degli specialisti dal dischetto) sono inutili dopo il pareggio rimediato contro la squadra di Giampaolo. Ora “King” Ciro dovrà solo aspettare di sbollire la rabbia: la beffa di Saponara fa ancora troppo male.