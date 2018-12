Immobile mette nel mirino il Cagliari: contro i rossoblù più gol che partite giocate

LAZIO IMMOBILE – Nella prossima sfida contro il Cagliari Inzaghi sembra intenzionato a dar spazio al doppio trequartista per sostenere Immobile. Il numero 17 è l’unica certezza del mister piacentino, l’uomo a cui si è sempre affidato per trovare la brillantezza offensiva. Correa e Luis Alberto avranno il compito di rifornirlo per evitare quanto successo a Bergamo: Immobile che senza rifornimenti è costretto a svariare su tutto il fronte, perdendo lucidità negli ultimi 16 metri.

NUMERI IMMOBILE – Il Cagliari è una delle sue vittime preferite, in 6 confronti infatti, Ciro ha timbrato il cartellino 7 volte, uno ogni 75 minuti. Nella classifica cannonieri è già a 10 gol stagionali dietro solo a Ronaldo (11) e Piatek (12). Il bomber di Torre Annunziata inoltre, come riporta il Corriere dello Sport, è secondo per numeri di tiri in porta (29) dietro soltanto a CR7 (43). Un attaccante atipico a cui la Lazio non sa rinunciare, anche oggi i biancocelesti si affideranno a lui per ritrovare una vittoria che manca da ormai troppo tempo.