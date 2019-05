Immobile per “Un calcio alla Sla”: l’appello di bomber Ciro per aiutare Paolo Palumbo

LAZIO IMMOBILE – C’è anche Ciro Immobile tra i promotori della catena social “Un calcio alla Sla” volta ad aiutare il giovane Paolo Palumbo. Il ragazzo è infatti affetto da SLA e per questo dovrà recarsi fino in Israele per sottoporsi ad un delicato e costoso intervento.

IL POST – Il bomber della Lazio ha voluto lasciare il suo messaggio, ‘nominando’ a sua volta Insigne, Acerbi e Quagliarella.

