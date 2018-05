Immobile, test con la Primavera: goal e pestone

LAZIO IMMOBILE – Appena laureatosi capocannoniere dell’Europa League 2017-2018, Ciro Immobile torna finalmente ad essere protagonista in partita. Ieri l’attaccante biancoceleste ha preso parte al test contro la Primavera scendendo in campo per 25 minuti. Ciro, nello spicchio di partitella, è riuscito a segnare un goal e a rimediare però anche una botta al piede. Nulla di grave per lui – assicura il Corriere dello Sport – che però è uscito subito dopo, per precauzione. È fatto d’acciaio il bomber di Torre Annunziata, ha bruciato le tappe, sta recuperando sempre più velocemente, vuole esserci a tutti i costi nella sfida di domenica sera contro l’Inter. In palio ci sono un posto in Champions League e lo scettro di capocannoniere della Serie A. Oggi e domani Immobile tornerà ad allenarsi con i compagni, proverà ad aumentare un pò i carichi, ma senza esagerare, in vista del match chiave della stagione.