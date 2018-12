Immobile, un 2018 da favola: primo in Italia per numeri di gol segnati. E in Europa…

LAZIO IMMOBILE – Sono passati tanti anni dall’ultima volta che il tifoso della Lazio gioiva per un giocatore biancoceleste costantemente in cima nella classifica cannonieri della Serie A. Ciro Immobile è l’attaccante simbolo della squadra, un trascinatore in campo e un ragazzo dal cuore d’oro fuori. Famiglia, Lazio e tanta ironia: sono queste le basi su cui si fonda la grandezza del numero 17, arrivato a Roma in sordina ma poi rivelatosi un killer dei record.

IL 2018 DI CIRO – Record, appunto: il 2018 di Ciro è stato a dir poco perfetto. Miglior marcatore in Serie A insieme ad Icardi e goleador in Europa League nella passata stagione, in Italia risulta anche essere il giocatore con più gol dell’anno solare (23). E a livello europeo? Immobile è all’undicesimo posto per numero di reti segnate tra campionati nazionali ed internazionali (29). A guidare la classifica c’è Leo Messi (47), seguito da Ronaldo (43) e Lewandowski (39). Nessun altro giocatore della Serie A ha fatto meglio del laziale in un anno dove è mancata solo la qualificazione in Champions. Un sogno pronto ad avverarsi, magari, nel 2019. Ad maiora, Ciro… Di seguito ecco la lista dei migliori 20 bomber dell’anno che sta per concludersi.

47 MESSI (Barcellona)

43 CRISTIANO RONALDO (Real Madrid-Juventus)

39 LEWANDOWSKI (Bayern)

37 SALAH (Liverpool)

34 KANE (Tottenham)

33 GRIEZMANN (Atlético Madrid)

32 DIAGNE (Kasimpasa)

32 SUAREZ (Barcellona)

31 DOST (Sporting CP)

30 THAUVIN (Marsiglia)

29 IMMOBILE (Lazio)

26 NEYMAR (Paris Saint-Germain)

25 JONAS (Benfica)

25 AUBAMEYANG (Arsenal)

25 MBAPPE (Paris Saint-Germain)

25 CAVANI (Paris Saint-Germain)

25 ICARDI (Inter)

24 JOVIC (Eintracht Francoforte)

24 BALE (Tottenham)

24 MAREGA (Porto)

