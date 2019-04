Immobile verso il 100: contro il Milan per cancellare le distanze

IMMOBILE MILAN LAZIO – Immobile sogna il 100. L’attaccante biancoceleste vuole dare il meglio contro il Milan al quale ha segnato una sola volta in Serie A quando indossava la maglia del Torino. Come riporta il Corriere dello Sport, sono 98 i gol siglati finora in Serie A, gliene mancano due per arrivare a quota 100. I pali non gli hanno dato pace: ne ha colpiti ben 7 questa stagione. E sono 36 le occasioni in cui Immobile si è fatto trovare in posizione di fuorigioco.