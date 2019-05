In casa Lazio tiene banco il caso Inzaghi, Milinkovic nel mirino della Juventus. Romulo spegne 32 candeline

NEWS DELLA GIORNATA – Nel giorno del 32esimo compleanno di Romulo la Lazio si ritrova a Formello per preparare l’ultima sfida di questa Serie A: la trasferta contro il Torino. Tra i granata il presidente Cairo ha espresso tutta la sua delusione per l’Europa sfuggita proprio a causa dei capitolini mentre il 38enne Moretti ha annunciato che la prossima sarà la sua ultima gara in carriera.

MERCATO LAZIO – In mattinata il presidente Lotito si è espresso sui casi del momento in casa Lazio, mister Inzaghi e Milinkovic Savic. Il numero uno capitolino, dopo aver smentito l’interesse partenopeo per il fantasista Correa, ha espresso l’intenzione di voler trattenere il suo pupillo ma intanto prepara il piano B. Il serbo invece è nel mirino della Juventus e lo stesso Cataldi ha ironizzato sull’argomento. Tare infine sembrerebbe seguire con interesse Ceballos.

NEWS LAZIO – A margine dell’evento “Di Padre in Figlio” hanno parlato in esclusiva ai microfoni di Lazionews.eu Bruno Giordano e Pino Wilson. La Lazio proseguirà anche nella prossima estate la preparazione ad Auronzo e intanto al Colosseo spunta un nuovo striscione goliardico rivolto verso i rivali cittadini. In attesa della tour a Roma della Coppa Italia gli ex Pancaro, Tassotti e Poli si sono espressi sulla stagione biancoceleste. Durmisi infine, è stato convocato dalla sua Nazionale, la Danimarca.

Nelli Giorgio