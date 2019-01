INDISCREZIONE LN, Basta e Caceres non sono cessioni facili

BASTA CACERES – La Lazio opererà sul mercato in entrata, soltanto nel caso in cui uscissero Basta e Cáceres. Per quanto riguarda il primo l’unica destinazione possibile sarebbe il Bologna. Come appreso dalla redazione di Lazionews.eu, Lotito chiede 500 mila euro di indennizzo e il calciatore 1 anno e mezzo di contratto. I felsinei vorrebbero uno sconto. Ferma ancora anche la cessione di Cáceres al Parma: i biancocelesti chiederebbero 800 mila euro e il giocatore un accordo della durata di 1 anno e 6 mesi . Situazioni difficili, da sbloccare se si vorrà acquistare un rinforzo.