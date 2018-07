INDISCREZIONE LN. Doppio colpo Correa-Badelj: ecco quando arrivano a Roma

CALCIOMERCATO LAZIO CORREA BADELJ – Manca solo l’ufficialità, ma è praticamente fatta per Correa e Badelj alla Lazio: l’ala argentina e il centrocampista croato andranno a rinforzare la rosa biancoceleste, l’uno come sostituto di Felipe Anderson, l’altro come vice-Leiva. Nonostante dalla Spagna avessero dato quasi per certo l’arrivo dell’argentino oggi a Roma, con tutta probabilità – secondo quanto appreso dalla redazione di Lazionews.eu – l’ex Estudiantes sbarcherà nella Capitale lunedì 30 luglio, lo stesso giorno in cui Badelj potrebbe sostenere le visite mediche. Doppio colpo Lazio, ora c’è Wesley che attende.