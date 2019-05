INDISCREZIONE LN. Futuro Inzaghi: Lotito freme, l’allenatore prende tempo e rimanda

LAZIO INZAGHI FUTURO – In casa Lazio tiene banco il futuro di Simone Inzaghi. L’allenatore della Lazio è infatti tra i nomi più accostati in casa Juventus per il dopo Allegri: c’è chi parla, addirittura, di un presunto incontro avvenuto nei giorni scorsi con Parataci, amico d’infanzia e forte estimatore del tecnico piacentino. Intanto, Simone prende tempo: come raccolto dalla redazione di Lazionews.eu, infatti, Lotito vorrebbe incontrare in settimana il suo ‘pupillo’ per discutere del rinnovo e programmare il futuro. D’altro avviso Inzaghi, che invece vorrebbe rimandare il tutto a fine campionato. La società biancoceleste spera di ripartire, la prossima stagione, dall’ex Primavera. I tifosi pure.

A.M.