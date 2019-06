INDISCREZIONE LN Inzaghi-Lazio, c’è la schiarita: garanzie tecniche e rinnovo. Presto la firma

INDISCREZIONE LN FUTURO INZAGHI – Si torna a vedere la luce in fondo al tunnel: Simone Inzaghi e la Lazio potrebbero proseguire insieme anche la prossima stagione. Dopo i tanti dubbi e il silenzio che hanno caratterizzato gli ultimi giorni in casa biancoceleste, quest’oggi ci sarebbe stata una prima schiarita. Secondo alcune indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, la mediazione di Tare tra le parti avrebbe ridato il via al confronto.

LA SITUAZIONE – Il direttore sportivo ha buttato giù il muro eretto dal presidente Lotito, dando le garanzie tecniche richieste nei precedenti incontri da Inzaghi. In uscita la Lazio cercherà di trattenere i suoi big e al massimo ne cederà uno soltanto, provvedendo poi a sostituirlo nel modo più adeguato. Cessioni bloccate ma spazio, lo stesso, ai movimenti in entrata: il ds avrebbe infatti rassicurato il tecnico su una campagna acquisti funzionale all’obiettivo Champions League, con innesti di qualità. Novità, infine, anche sul rinnovo dell’allenatore: al tecnico non sarà più proposto un triennale ma il prolungamento di un solo anno, sino al 2021, con un adeguamento economico da 1,5 a 2 milioni. Ora si attende solo l’incontro finale tra Lotito e Inzaghi per mettere nero su bianco il tutto: domani o lunedì potrebbero essere le date da cerchiare in rosso sul calendario.