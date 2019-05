INDISCREZIONE LN. Inzaghi rimanda le vacanze: tra oggi e domani possibile incontro con Lotito

LAZIO INZAGHI LOTITO – Cambio di programma per Inzaghi. L’allenatore della Lazio, che domani in mattinata sarebbe dovuto partire per le vacanze estive in compagnia della famiglia, avrebbe deciso all’ultimo di cambiare la destinazione. Come appreso dalla redazione di Lazionews.eu, niente più America per l’allenatore biancoceleste, che insieme alla moglie Gaia e al figlio Lorenzo preparerà le valigie martedì.

TRA OGGI E DOMANI L’INCONTRO – Chissà che l’allenatore non possa approfittarne per incontrare (finalmente) Lotito: l’eventuale incontro tra il patron biancoceleste ed il tecnico piacentino, già slittato diverse volte, potrebbe infatti proprio tra oggi e domani, prima della partenza. Sul tavolo il futuro di Simone, in bilico tra il rinnovo ed un futuro a tinte rossonere…

A.M.