INDISCREZIONE LN. Lazio-Keita: Inzaghi senza rancore, Lotito ‘non perdona’: ecco la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO KEITA – Nulla di concreto, solo voci iniziate a circolare in mattinata che non trovano, almeno per il momento, attendibilità. Stiamo parlando di un (im)possibile ritorno di Keità alla Lazio, il figliol prodigo che Simone Inzaghi pare non aver mai dimenticato. Come appreso dalla nostra redazione, il tecnico piacentino – pur non avendo apprezzato alcuni discutibili comportamenti dell’attaccante attualmente all’Inter – non chiuderebbe le porte al classe ’94, anzi: lo reputa un giocatore forte ed in continua crescita, tanto da tornare ad allenarlo.

E LOTITO? – Chi la pensa diversamente da Inzaghi è Lotito, che invece non sarebbe disposto a ‘perdonare’ il senegalese non solo per la questione legata alla cessione, ma anche per le dichiarazioni in merito alla Lazio, considerata dal giovane un “punto di partenza e non di arrivo.” E intanto, i tifosi, già si dividono.

