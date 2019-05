INDISCREZIONE LN Lotito ha pronta l’offerta per Inzaghi: il tecnico deciderà a fine campionato

INDISCREZIONE LN FUTURO INZAGHI – Il divorzio tra la Juventus e Massimiliano Allegri potrebbe rappresentare l’inizio di un giro di valzer tra le panchine dei principali club della nostra Seria A. In casa Lazio c’è fermento per capire se Simone Inzaghi continuerà la sua carriera in biancoceleste o altrove: gli apprezzamenti giunti da Torino e gli accostamenti sempre più insistenti alla Juventus fanno tremare i tifosi aquilotti. Come andrà a finire la questione?

LA SITUAZIONE – Ancora presto per avere risposte certe ma, secondo alcune indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, Claudio Lotito avrebbe già in mente la proposta per Inzaghi. Il Presidente sarebbe pronto ad offrire al mister piacentino un rinnovo sino al 2022 con uno stipendio superiore ai 2 milioni più bonus. Simone Inzaghi prenderà tempo fino al termine del campionato per dare la sua risposta definitiva alla società. L’allenatore è legato ai colori biancocelesti ma si sente pronto per il grande salto e la Juventus affacciata alla finestra potrebbe rappresentare quel treno che passa una sola volta nella vita.