INFERMERIA, domani altri esami per Milinkovic: c’è ottimismo

FINALE COPPA ITALIA INFERMERIA MILINKOVIC – Dopo la doppia contusione rimediata durante la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan, Sergej Milinkovic svolgerà domani altri esami di controllo. Come riporta il Corriere dello Sport, in casa Lazio filtra ottimismo e il serbo potrebbe tornare tra i disponibili di mister Inzaghi in occasione della finale di Coppa contro l’Atlanta in programma il 15 maggio all’Olimpico.