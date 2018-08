INFERMERIA. Dott Rodia: “Per Berisha e Immobile un affaticamento muscolare. Lombalgia per Strakosha e Marusic”

PUNTO MEDICO LAZIO – Durante la seconda seduta di allenamento a Formello è intervenuto sulle frequenze della radio biancoceleste il dottor Rodia per parlare sulle situazioni legate a Valon Berisha, Strakosha e Marusic. Queste le sue parole.

BERISHA STRAKOSHA E MARUSIC – “Berisha Ha riportato un affaticamento muscolare e stiamo cercando di recuperarlo al meglio per i prossimi impegni. Strakosha e Marusic hanno avuto dei problemi di lombalgia e per questo stiamo mettendo in atto dei programmi riabilitativi per poterli tenere al meglio della forma per i prossimi impegni”